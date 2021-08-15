Еврокомиссия требует пересмотреть общие правила миграции в ЕС

Евросоюзу необходимо срочно пересмотреть общие правила миграции на фоне ситуации в Афганистане. Об этом заявили в Еврокомиссии.

Высший орган исполнительной власти ЕС потребовал пересмотра общих правил миграции и предоставления убежища. Такое решение объясняется ситуацией в Афганистане и действиями белорусских властей в области пограничного контроля, уточнили представители ЕК.

"Мы не можем ждать", — написал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в Twitter.

В конце 2020 года ЕС начал обсуждать новый Пакт по миграции. В документе предлагается усилить контроль на внешних границах Евросоюза.