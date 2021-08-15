"Это — успех": политолог Ветренко о регистрации Шугалея на выборы в ЗакС Петербурга

Слаженная работа с использованием всех ресурсов позволила ученому-социологу Максиму Шугалею официально зарегистрироваться на выборах в парламент Петербурга.

Таким мнением поделилась политолог Инна Ветренко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. По словам эксперта, регистрация Шугалея на выборах является первым шагом к победе. В то же время она напомнила, что данный процесс значительно усложнился, и одним из показателей этого является вмешательство комиссии из ЦИК.

"Это — успех, если учитывать, что многие кандидаты, которые выдвигались от партий, которым требовался сбор подписей, — "Новые люди", "Родина" — не прошли, в том числе даже известные люди, такие как Татьяна Буланова", — заявила собеседница ФАН.

Теперь, по словам Ветренко, Шугалею необходимо применить весь свой профессиональный опыт и багаж знаний, полученный в ходе непростых испытания в Ливии, а также заслужить доверие избирателей своего округа.

Сам глава Фонда защиты национальных ценностей признался, что в оставшийся месяц до начала выборов намерен устроить несколько десятков встреч с жителями пятого округа, от которого баллотируется. Именно на основании их жалоб и пожеланий будет скорректирована предвыборная программа.