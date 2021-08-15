Захарова назвала события в Афганистане результатом эксперимента США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о последних событиях в Афганистане. Дипломат назвала происходящее результатом исторического эксперимента Вашингтона.

Боевики движения "Талибан"1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) начали наступать на Кабул. Лидеры запрещенной организации ведут переговоры с властями о возможности мирно войти в город на фоне вывода войск США из страны.

"С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что в Афганистане идет противостояние двух сил. Обе являются результатом мыслительного процесса США, добавила Захарова.

Талибы ранее захватили город Джелалабад, сообщает телеканал "360". Местные жители рассказали, что представители движения взяли населенный пункт без боя.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации