МИД России призвал Совбез ООН экстренно обсудить ситуацию в Афганистане

Совет Безопасности ООН должен в срочном порядке обсудить ситуацию в Афганистане, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Как отметил дипломат, Россия работает над созывом экстренного заседания вместе с партнерами.

"Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются. Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать", — цитирует Кабулова РИА Новости.

Ранее стало известно, что члены "Талибана"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) захватили провинцию Логар на юго-востоке от столицы Афганистана — Кабула. Сейчас талибы полностью контролируют провинцию, включая ее административный центр.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации