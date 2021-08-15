Правительство Афганистана готовится к мирной передаче власти талибам

Передача власти членам запрещенной в РФ организации "Талибан"1 в Афганистане произойдет 15 августа в президентском дворце в Кабуле, сообщил телеканал Al Arabiya.

Ранее СМИ сообщали, что талибы ведут переговоры с правительством в Кабуле. Появились неофициальные данные о том, что столицу Афганистана сдадут боевикам без боя.

В МВД страны заверили мирных жителей, что обеспечат безопасность столицы. Стоит отметить, что Кабул оставался последним городом в государстве, который контролировался правительственными силами.

Отметим, что боевики активизировались на территории Афганистана после того, как США приняли решение о выводе войск из региона. За короткое время талибам удалось захватить большую часть провинций в стране.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации