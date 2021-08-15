Диетологи предостерегли женщин старше 40 лет от употребления гречки

Гречневая крупа и каша в некоторых случаях могут быть вредными для организма, что связано с их влиянием на содержание микроэлементов.

Гречка обладает как полезными, так и вредными свойствами. В частности, употребление гречневой каши негативно сказывается на здоровье женщин старше 40 лет, сообщает "Вечерняя Москва". Как утверждают медицинские специалисты, гречка снижает количество микроэлементов в организме, что в конечном счете может привести к остеопорозу — хроническому заболеванию скелета.

От употребления гречневой каши также следует воздержаться аллергикам и людям, страдающим от проблем с желудком. Она может вызывать спазмы и дискомфортные ощущения. Гречка не рекомендована беременным женщинам, пациентам с сахарным диабетом и почечной недостаточностью, заключили диетологи.

Специалисты подчеркивают, что гречневая каша не является исключительно вредным продуктом. Она обладает и полезными свойствами, однако есть ее необходимо умеренно.