«Патриотов смешали с грязью»: политолог раскрыл причины давления на «Родину»

Недопуск партии «Родина» на выборы в петербургский ЗакС — следствие давления «прозаседавшихся» чиновников, которых пугают социальные инициативы «родинцев», считает политолог Юрий Самонкин.

Несмотря на демократизацию политической системы в России, на этих выборах предсказуемо будут «править бал» четыре известные партии, уже традиционно представленные в парламентах страны, уточнил эксперт.

А вот партиям поменьше пробиться в законотворцы куда труднее. Конечно, «Родина» имела все шансы на немалое представительство в Заксобрании — партия достаточно известная, не лишенная ярких представителей (вроде певицы Татьяны Булановой) и любопытных предложений, но из-за этого чиновники Смольного и подключили так называемый «админресурс».

«У "Родины" много интересных инициатив, которые на них работают. Но отдельные чиновники не хотят развития: оно им не нужно, им надо переизбраться. Революционные идеи патриотического толка смешиваются с грязью наравне с прозападной либеральной оппозицией — "родинцев" пытаются задвинуть, блокировать, снять с выборов, влиять на административный ресурс, влиять на избирательную комиссию», — рассказал политолог «Политике Сегодня».

vk.com / Юрий -Официальная страница- Самонкин

Эксперт уверен: отказ в регистрации кандидатами большей части партийцев — недобросовестная конкуренция, которую нужно рассмотреть «в судебном порядке» и предать широкой огласке. То, что происходит в Петербурге, может произойти завтра в других городах — в том числе и в Москве, предупреждает политолог.

«Предложение "Родины", обернулось страхом и ударом для некоторых чиновников, которые боятся модернизировать Петербург, а в будущем — всю страну», — заключил Самонкин.

Однако шансы у партии есть. «Одним за всех» на выборах в Петербурге оказался идущий по одномандатному округу социолог Максим Шугалей, ранее зарегистрированный кандидатом в ЗакС. Подробнее о шансах выбравшегося из ливийского плена ученого занять кресло депутата рассказали в Общественной палате РФ.

15 августа «Родина» подала заявление в ЦИК с требованием признать итоги проверки подписей списка партии недействительными. Партия просит зарегистрировать список своих кандидатов на выборах в Законодательное собрание Петербурга.