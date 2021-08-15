Надеин объяснил, почему на Западе проигнорируют "Солнцепек"

Режиссер документального кино Сергей Надеин объяснил, почему фильм Михаила Вассербаума и Максима Бриуса "Солнцепек" боятся на Западе.

По словам режиссера, фильмы, похожие на "Солнцепек", показывают события, которые на самом деле происходили в Донбассе. Надеин уверен, что именно поэтому на Западе стараются игнорировать такие ленты.

"На Западе не воспринимают эту тему, но фильм тоже сняли – называется "Донбасс" и фильм совершенно чернушный. Я в Донбассе не был, в событиях не участвовал, и то я увидел, что фильм притянут за уши, события, которые там показываются. Половина – неправда точно, я увидел это чисто логически, просматривая ситуации, которые там происходили", — рассказал Надеин в беседе с корреспондентом "Слово и Дело".

Также режиссер отметил, что картина получилась тяжелой, создателям удалось показать все ужасы войны. Это и отличает "Солнцепек" от слащавых фильмов про военные действия.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в 2014 году в Луганске. В качестве прототипов героев картины выступили люди, с которыми удалось встретиться съемочной группе. Трагические события в Донбассе показываются на примере одной семьи. Лента вышла во всероссийский прокат 12 августа.