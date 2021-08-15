Reuters: власти Афганистана заявили о наступлении "Талибана" на Кабул

Подразделения движения "Талибан"1 (запрещено в РФ) приступили к наступлению на столицу Афганистана — город Кабул. Об этом заявили в министерстве внутренних дел республики.

Согласно информации властей страны, формирования талибов продвигаются к столице со всех направлений. Как сообщает Reuters, других подробностей об операции МВД не приводит. Отмечается, что на фоне наступления боевиков США эвакуируют своих дипломатов. Для обеспечения безопасности Кабульского аэропорта и посольства Вашингтоном были направлены дополнительные войска.

Незадолго до этого движение взяло под контроль афганистанский город Джелалабад, который является административным центром провинции Нангархар. Его захват стал началом подготовки талибов к наступлению на столицу государства.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации