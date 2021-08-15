Авария в системе подачи кислорода произошла в больнице ДНР для пациентов с COVID-19

Система подачи кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) дала сбой в Центральной городской клинической больнице Донецка.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС ДНР, причиной стал прорыв трубы.

"14 августа в Киевском районе Донецка в инфекционном отделении ЦГКБ №1 произошел порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции легких", — говорится в сообщении спасателей.

В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению подачи кислорода. О последствиях инцидента и текущем состоянии системы не сообщается. Известно, что на территории ЦГКБ №1 Донецка ранее развернули госпиталь для лечения пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.