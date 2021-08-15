«Один за всех»: в ОП РФ заявили о «больших шансах» Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга

Партия «Родина» перед сентябрьскими выборами столкнулась и с давлением петербургских властей, и с недопуском к регистрации кандидатами практически всех своих представителей. Но социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, баллотирующийся в ЗакС по одномандатному округу Петербурга, был зарегистрирован избиркомом.

Изначально карьеру депутата прочили звезде эстрады Татьяне Булановой, не растерявшей популярность по сей день. Однако в числе остальных «кандидатов в кандидаты» от «Родины» певица закончила свой путь к парламентскому креслу. А вот для Шугалея все только начинается: ранее политологи отмечали хорошие шансы ученого на победу, а теперь прогнозы экспертов начинают воплощаться в жизнь.

Положительно на политическом образе сказались как минимум два фактора: возвращение из Ливии, где вооруженная группировка полтора года держала петербуржца в плену, и непривычно непопулистские предвыборные обещания «родинца». По мнению журналиста и эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадима Манукяна, у Шугалея «большие шансы на выборах» из-за его опыта и стойкости в тяжелых ситуациях — этим он доказал свое право представлять интересы петербуржцев в парламенте.

«Максиму Шугалею теперь придется быть одному за всех и показывать, что настоящие патриоты страны тоже должны быть и в петербургском парламенте, и в законодательных органах по всей стране. Таких людей действительно должно быть больше на всех уровнях власти, у него большие шансы на выборах», — заявил Манукян в комментарии «Политике Сегодня».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее актер Никита Джигурда высказался о инициативе «родинцев» о так называемой «Ленинградской надбавке». По словам звезды отечественного кинематографа, идея дополнительной выплаты для пенсионеров идет вразрез с интересами чиновников Северной столицы.