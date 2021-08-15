Путин посмертно наградил орденом Мужества военных, погибших в Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества российских военных, погибших в Турции 14 августа при тушении лесных пожаров.

Военные награждены орденом посмертно.

Пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции, на борту находились пять военных РФ и трое турецких граждан, которые показывали места тушения огня. В результате падения воздушного судна никто не выжил. Жертвой катастрофы стал легендарный российский пилот Евгений Кузнецов.

Сейчас ведется расследование причин трагедии. Как сообщил глава минсельхоза Турции, назначена техническая экспертиза. Также на месте работали комиссия Минобороны РФ и спасательно-поисковые экипажи.