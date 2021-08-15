Простаков: опыт Шугалея в борьбе с беззаконием и насилием поможет ему на выборах

Специалист Фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков высоко оценил шансы социолога Максима Шугалея на победу на выборах в ЗакС Петербурга.

Известный социолог и глава российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Он будет баллотироваться от пятого одномандатного округа города.

Политолог Простаков в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что тесно связанный в общественном сознании с темой борьбы с беззаконием и насилием Максим Шугалей мог бы активно включиться в работу в этом направлении. Также известна его благотворительная деятельность — помощь инвалидам в России, гуманитарная миссия по поддержке медицины в Ливии. Это открывает еще одно направление политактивности, отметил эксперт.

"Стало широко известным и предложение Шугалея лишить депутатов Законодательного собрания зарплаты. На фоне борьбы с социальным неравенством данная инициатива также может послужить бонусом для кандидата", — полагает Простаков.

Специалист отметил, что Шугалей уже получил определенный опыт работы с законодательными и исполнительными органами власти. По этой причине можно не сомневаться в его способности внести в эти сферы улучшения, заявил эксперт.

Простаков при этом заявил, что на региональном уровне тяжело преобразовать известность, больше связанную с внешней политикой, в победный результат. Все решат последние недели избирательной кампании, во время которой у Шугалея будут хорошие шансы создать более близкий для избирателя образ и теснее связать с местной повесткой.