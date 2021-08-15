Политолог Михеев исключил крымскую тему из повестки переговоров Меркель и Путина

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Москве не будут поднимать тему Крыма, уверен политолог Сергей Михеев.

Эксперт также счел маловероятным участие немецкого политика в украинском саммите "Крымской платформы". Политолог дал комментарий РИА Новости. Он назвал символичным визит Меркель в Москву.

"Обсудят и "Северный поток — 2"… Может, попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования на Донбассе. Что касается Крыма, вопрос Крыма обсуждаться не будет. Вопрос принадлежности Крыма российскими властями не обсуждается ни с кем", — пояснил Михеев.

Ранее предстоящую поездку Меркель в Россию оценил депутат бундестага Вальдемар Гердт, передает телеканал "360". Политик выразил надежду, что визит поможет прагматическому развитию отношений между сторонами.