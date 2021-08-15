Политолог Ордуханян рассказал об истоках украинской русофобии

Русофобия на Украине стала активно развиваться в начале 90-х годов. Еще в то время Россия должна была вмешаться в ситуацию.

Такое мнение выразил политолог Рафаэль Ордуханян. Он отметил, что русофобия является заразной болезнью. Ее активно подхватили в Киеве во времена развала Советского Союза, передает YouTube-канал "Украина.ру".

"Симптомы начинались давно. Вышла книга Кучмы "Украина — это не Россия", и мы промолчали. Все нормально, скидки на газ шли, как были, так они и есть. Потом стали выступления, потом переписывания истории", — отметил Ордуханян.

По мнению Ордуханяна, Москве стоило реагировать на эти факторы сразу и достаточно серьезным образом.