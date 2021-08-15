Рекрутеры выявили профессии с наибольшим ростом зарплат в строительной сфере

Самый большой рост зарплат в строительной области был выявлен у проектировщиков, архитекторов и прорабов. Речь идет об анализе вакансий нынешнего лета.

По сравнению с весной больше всего зарплаты выросли у архитекторов и проектировщиков — с 63 до 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового онлайн-ресурса HeadHunter.

Зарплата прорабов поднялась на 7% — до 80 тысяч рублей. Спрос на представителей упомянутых профессий на рынке вакансий, как отметило РИА Недвижимость, увеличился на 11% и 19% соответственно.

Были также зафиксированы зарплаты в размере 200 тысяч рублей. Доля таких вакансий в строительной отрасли составила 32%.