Власти Джелалабада сдали город боевикам "Талибана"

Город Джелалабад, являющийся административным центром афганской провинции Нангархар, был захвачен боевиками "Талибана"1 (террористическая организация, запрещена в России).

О захвате Джелалабада сообщило агентство Reuters, сославшись на афганского чиновника, находящегося в перешедшем под власть талибов городе. Здесь сейчас не происходят столкновения. Местные власти, по словам чиновника, сдали город боевикам, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

Талибы в настоящее время контролируют большую часть территории Афганистана. Американская разведка недавно доложила, что Кабул окажется в окружении в течение ближайших дней.

Боевики радикального движения приступили к атаке правительственных сил после заявления Вашингтона о выводе войск с афганской территории. Президент США Джо Байден пообещал направить сюда пять тысяч военнослужащих, чтобы обезопасить эвакуацию американских граждан.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации