Роскосмос опроверг обвинение против астронавтов в создании "дырки" в "Союзе"

Роскосмос не обвиняет астронавта NASA в сверлении "дырки" в корабле "Союз МС-09" несколько лет назад. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

В августе 2018 года на МКС произошла утечка воздуха, космонавты долго не могли найти отверстие в корпусе корабля. Затем, обнаружив, заделали его герметиком и эпоксидной смолой. По мнению экспертов, отверстие было просверлено. Из-за этого случая российские космонавты проходили проверку на полиграфе.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" очевидна. Госкорпорация не обвиняет астронавтов, в том числе астронавта NASA Серену Ауньон-Чэнселлор. Последней якобы поступили соответствующие заявления.