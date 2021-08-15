Афганские военные пересекли границу с Узбекистаном

Группа в составе 84 военнослужащих Афганистана пересекла государственную границу с Узбекистаном. Они попросили помощи, в том числе медицинской.

Об этом сообщил МИД Узбекистана. Афганские военные 14 августа пересекли линию государственной границы. Их задержали пограничные службы ПВ СГБ. Нарушители не стали оказывать сопротивления.

Военным была оказана необходимая медицинская помощь, среди них оказались ранены три человека. Людям было предоставлено питание и временное размещение. В узбекистанском МИДе также сообщили о скоплении военных сил Афганистана на афганской части моста "Термез-Хайротон".