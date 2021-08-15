ВОЗ опровергла информацию о тайной сделке КНР о происхождении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию британской газеты The Sunday Times о тайной сделке с КНР по поводу характера происхождения коронавируса.

По версии The Sunday Times, соглашение между ВОЗ и КНР заключалось в том, что приезжавшие зимой для изучения вируса специалисты будут рассматривать только версию естественного возникновения SARS-CoV-2, исключая при этом появление лабораторного характера.

Информацию о сделке КНР с группой ученых, которые занимались расследованием происхождения вируса SARS-CoV-2, ВОЗ назвала "информационным вбросом". По словам представителя организации, для ВОЗ на данный момент главным приоритетом является завершение острой фазы пандемии коронавируса.