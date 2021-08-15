Депутат Рады Волошин оценил уровень русофобских настроений украинцев

Часть украинцев сохранит негативное отношение к России, даже если несколько российских территорий войдут в состав Украины, заявил депутат Рады Олег Волошин.

Русофобские настроения, по словам парламентария, особенно устойчивы в западной части страны. Там действительно опасаются, что Москва и Киев могут сблизиться.

"На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть", — подчеркнул Волошин в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий также указал на русофобские настроения у представителей украинской политической элиты. К таковым относятся глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.