Рогозин опроверг вероятность появления дырки в "Союзе" еще на Земле

Расследование исключило появление отверстия в "Союзе МС-09" на Земле. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Тщательное расследование показало, что повреждение космического корабля не произошло на Земле. Об этом Рогозин написал в Twitter.

В августе 2018 года было обнаружено отверстие в корабле "Союз МС-09", из которого проходил воздух. Космонавты смогли загерметизировать дырку. Рогозин сообщал, что причина ее появления понятна и не стал заявлять об этом общественности. Пресс-служба "Роскосмоса" сообщала, что причину объявят следственные органы.

