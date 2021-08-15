Россиянам рассказали о способе определить правильность начисления пенсии

При обнаружении ошибок в начислении пенсии гражданин вправе подать заявление об их исправлении, сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, со следующего года мужчины в возрасте от 45 лет и женщины старше 40 лет раз в три года будут получать сведения о накопленном стаже, состоянии пенсионного счета и размере страховой пенсии по старости. Обнаружив ошибки, гражданин сможет онлайн подать заявление об исправлении неточностей с приложением подтверждающих документов, рассказала Финогенова агентству "Прайм".

Она напомнила, что страховая пенсия по старости делится на страховую пенсию, а также фиксированную выплату, размер которой в 2021 году составил 6044 рубля. Ее размер удваивается для россиян старше 80 лет.

Фиксированная выплата также будет больше у отдельных категорий граждан и россиян, которые выходят на пенсию позже установленного пенсионного возраста. При этом страховая часть пенсии в основном зависит от продолжительности страхового стажа и уровня официальной зарплаты.

Эти два параметра с 2015 года учитываются при расчете индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который составляют накопленные за годы страхового стажа пенсионные коэффициенты. Пенсионные баллы считаются за периоды до и после 2015 года.

Запросить размер начисленных до 2015 года ИПК можно в личном кабинете на сайте ПФР. Пенсионные права, которые заработаны до 2002 года (валоризация), оцениваются через расчетный размер трудовой пенсии, отмечает Финогенова.

Наиболее проблемным моментом эксперт называет доказательство трудового стажа. Если какие-то его периоды не учитываться Пенсионным фондом, восстановить справедливость можно через суд, подчеркивает специалист.