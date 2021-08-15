Европейские спутники Galileo запустят с помощью российской ракеты "Союз"

Два европейских навигационных спутника Galileo будут запущены на орбиту с помощью российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру.

Запуск аппаратов будет происходить на "Союзе" из-за задержек с новой европейской ракетой Ariane 6. Информацию об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли в интервью РИА Новости.

В 2017 году был подписан контракт на запуск четырех спутников Galileo с помощью двух ракет Ariane 6, однако из-за задержки первого пуска, остальные были назначены на "Союз".

Это решение было принято из-за того, что Ariane 6 будет готова к лету только к концу 2022 года. Пуски запланированы на ноябрь 2021 года и апрель 2022 года.