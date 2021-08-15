Запрет на экспорт российской гречки могут продлить

Стоимость гречки в России продолжает расти. Для обуздания роста цен был введен запрет на экспорт крупы. В августе действие эмбарго заканчивается, но его могут продлить.

О возможности продлить запрет на экспорт российской гречки рассказали в Минсельхозе. Решение, как отметил глава министерства Дмитрий Патрушев, будет принято по итогам уборочной кампании.

"Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены", — подчеркнул министр.

Аналитик Наталья Мильчакова, по данным "Известий", считает продление эмбарго целесообразным. Запрет на экспорт, по ее словам, положительно скажется на сдерживании роста пищевой инфляции.