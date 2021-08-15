Байден заявил о передислокации 5 тыс. военных США в Афганистан

Президент США Джо Байден анонсировал возвращение американских военных в Афганистан с целью обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны.

Байден санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США. Вашингтон планирует экстренную эвакуацию американцев из дипведомств, а также эвакуацию афганцев, которые помогали войскам во время военной миссии США в Афганистане. Сообщение опубликовано на официальном сайте Белого дома.

"Мы передали представителям "Талибана"1 [террористическая организация, запрещенная в РФ] в Дохе , что любые действия с их стороны, которые подвергают риску американский персонал будут встречены быстрым и сильным военным ответом США", — сказал американский лидер.

Ранее госсекретарю Блинкену и советнику по национальной безопасности Салливану было отдано распоряжение срочно обеспечить политическое урегулирование в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации