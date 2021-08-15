Израиль отреагировал на закон Польши о евреях отзывом посла

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о реституции имущества пострадавших в годы холокоста евреев. Власти Израиля в ответ на это отозвали посла из Варшавы.

МИД Израиля назвал новый польский закон антисемитским и аморальным. Израильский посол должен вернуться на родину для бессрочных консультаций в ближайшее время.

"Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид добавил, что Польша после принятия закона о евреях превратилась в антидемократическую страну. Еврейский народ, по его словам, не станет молчать.