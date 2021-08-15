Алгоритм поиска идеальной работы разработали в России

Российские специалисты создали платформу для поиска идеальной работы, она будет анализировать данные о вакансиях и характере человека, чтобы подобрать подходящую должность.

Разработчики рассказали, что для прохождения тестирования понадобится час. Платформа также будет предлагать пользователям развить умения, которые нужны для получения идеальной работы. Об этом информируют "Известия".

Отмечается, что программа сможет указывать на навыки человека, которые он может использовать в другой сфере, но сам часто не знает об этом. Сейчас платформа находится на стадии тестирования.