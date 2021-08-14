Бабич: партия "Родина" стала жертвой политических махинаций конкурентов

Махинации с подписными листами — один из мощных инструментов для устранения политических конкурентов, который и был применен к партии "Родина" накануне выборов.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга недавно отказала организации в регистрации на выборы в Законодательное собрание из-за превышения допустимого количества бракованных подписей избирателей, что является беспределом, заявила экс-депутат Законодательного собрания Северной столицы, лидер общественного движения "Санкт-Петербург — духовная столица" Елена Бабич в беседе с Федеральным агентством новостей.

"Они могут попытаться в судебном порядке отстоять свои интересы, их даже где-нибудь накануне могут и зарегистрировать, но они уже теряют свои конкурентные преимущества", — подытожила Бабич.

Партия, которую зарегистрировали, находится в более выигрышном положении, чем партия, которая находится в процессе судебного разбирательства. Первая уже ведет предвыборную агитацию, в то время как вторая в это время пытается только отстоять свои права на это, пояснила эксперт.