Российский писатель Андрей Антонов заявил, что общественно-политическая жизнь России нуждается в таких людях, как социолог Максим Шугалей.

Антонов отметил во время беседы с ФАН, что стране нужны примеры мужества. По его мнению, таким может быть Шугалей. В общественно-политической жизни России должны быть люди, которые способны личным примером побудить народ к созидательной деятельности, отметил публицист.

Писатель напомнил, что социологу пришлось пройти многие испытания, которые он преодолел с честью. По мнению Антонова, проявленное в плену в Ливии мужество Шугалея заслуживает уважения. Он подчеркнул, что Россия нуждается в подобных примерах стойкости. Обновление кадров в политике имеет крайне важную роль, но посты должны доставаться достойным людям, подытожил публицист.