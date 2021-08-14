Депутат Рады Николаенко объяснил причины визита Меркель на Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель во время посещения Украины должна будет вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.

Меркель будет задавать вопросы Кличко, что будет неприятным сюрпризом для властей Украины. Конфликт Зеленского и Кличко рассматривается Западом не как экономическое обстоятельство, но как политическое преследование. Об этом рассказал украинский депутат Андрей Николаенко в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат отметил, что Меркель подаст сигнал Зеленскому, что происходящее с Кличко необходимо остановить. Меркель прибудет с визитом в столицу Украины 22 августа, а 20 августа она посетит Москву.