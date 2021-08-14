"Громадный опыт": политолог Потуремский назвал преимущество кандидатуры Шугалея

Огромный опыт работы в политической сфере делает социолога Максима Шугалея достойным кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) успешно зарегистрировался в территориальном избиркоме Выборгского района в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга от партии "Родина". Эксперт Центра прикладных исследований и программ Виктор Потуремский считает, что достойным кандидатом ученого делает понимание политических процессов, передает "ПолитРоссия".

"Человек понимает, что такое политика на очень высоком уровне", — пояснил специалист.

Компетентность в этом вопросе, а также общий масштаб личности Шугалея позволяет ему претендовать на пост и достойно представлять интересы петербуржцев, уверен политолог. Также социолог имеет опыт работы политическим консультантом, что тоже дает ему мощное преимущество.