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Тренер Ашрам не ожидала ее триумфа на Олимпийских играх

Тренер Ашрам не ожидала ее триумфа на Олимпийских играх

Елена Копыленко, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, прокомментировала успех подопечной на летних Олимпийских играх. Она призналась, что не рассчитывала на такой исход.

Линой Ашрам завоевала олимпийское золото по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Победу спортсменки прокомментировала ее наставник Елена Копыленко. Она призналась, что была уверена в победе россиянки Дины Авериной.

"Пожалуй, даже была в этом уверена. Во время выступлений гимнасток на Олимпийских играх не считала сложность, не анализировала чистоту исполнения. Я привыкла к тому, что любые соревнования выигрывает россиянка. Была потрясена итогами. Говорила себе: "Не может быть, чтобы Ашрам стала чемпионкой!" До сих пор не могу поверить в случившееся", — передает ее слова РИА Новости.

Во время выступления с лентой спортсменка из Израиля допустила грубейшую ошибку. Гимнастка уронила ленту. Однако это не помешало ей стать олимпийской чемпионкой.