Устинова и Бекмамбетов начали сотрудничать с Netflix

Автор детективных романов Татьяна Устинова пишет сценарий для сериала Netflix, где режиссером выступит Тимур Бекмамбетов.

Писательница рассказала, что сотрудничество находится на начальном этапе. Информации о новом проекте от представителей стриминговой платформы пока нет.

"Пока что мы только примеряемся и готовимся, — поделилась Устинова. — В связи с тем, что проект довольно масштабный, думаю, рассказать о нем подробнее получится не раньше следующего года. Я там сценарист, а Тимур Бекмамбетов — режиссер", — рассказала Устинова в интервью "Газете.ru".

В интервью писательница детективов отметила уровень российских сериалов, который стал выше, но все-таки до качества британских кинокартин еще далеко. Самыми успешными Устинова назвала "Метод", "Новенький" и "Содержанки".