"Это серьезный успех": экс-депутат ЗакСа Бабич о регистрации Шугалея на выборы

Бывший депутат Заксобрания и руководитель движения "Санкт-Петербург — духовная столица" Елена Бабич назвала успехом регистрацию социолога Максима Шугалея кандидатом на выборы.

Главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея несколько дней назад допустили до выборов в городской парламент. По словам Бабич, сегодня нелегко попасть на политическую арену, поэтому такой шаг уже можно считать первой победой.

"Это уже серьезный успех, если человек зарегистрирован. По крайней мере, это уже шанс быть избранным. Потому что, как мы видим, сейчас есть политические силы, которым не дают этого шанса. И на это люди не влияют", — подчеркнула бывший депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Она также поделилась мнением, что сейчас городу нужны новые депутаты, то есть так называемая свежая кровь. Благодаря этому в Северной столице появятся полезные законы, рассчитанные не на лоббистов, а на самих петербуржцев. Поспособствовать в этом может не кто иной, как Максим Шугалей, резюмировала Бабич.