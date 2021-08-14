Экс-тренер сборной России рекомендовал РФС детально продумать отмену лимита на легионеров

Экс-тренер российской национальной команды Фабио Капелло отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Возможная отмена лимита на легионеров в РПЛ в последнее время активно обсуждается специалистами. Своим мнением на этот счет со Sport24 поделился бывший тренер сборной России Фабио Капелло.

"Такое решение должны тщательно обсудить все стороны. Полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России. Но для клубов, несомненно, это плюс", — подчеркнул итальянский специалист.

На данный момент в РПЛ действует ограничение, которое позволяет клубам иметь в заявке на сезон не более восьми иностранных игроков. Действующим чемпионом России по футболу является "Зенит".