Британский врач назвал самые полезные в период пандемии COVID-19 продукты

Сила иммунитета человека в значительной степени зависит от его рациона питания. В период пандемии коронавирусной инфекции следует употреблять продукты с витаминами А и С.

Капуста брокколи — полезный в период пандемии коронавируса продукт. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на рекомендации врача Дона Харпера. По словам медицинского специалиста, брокколи положительно влияет на иммунитет благодаря наличию витаминов А и С, а также цинку, железу и кальцию в ее составе.

Полезным является и красный перец. Харпер подчеркивает, что именно в нем содержится наибольшая концентрация витамина C среди всех других овощей и фруктов. Однако важно правильно готовить перец, так как при излишней термической обработке он теряет свои свойства.

Наконец, в пандемию следует употреблять ягоды, в частности чернику. Она также богата витамином C. Кроме того, в ней содержатся важные для организма антиоксиданты, принимающими участие в формировании защиты дыхательных путей от возбудителей вирусных инфекций.