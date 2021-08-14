ВВС Китая отправили сразу три модели военных самолетов на АрМИ-2021

Военно-воздушные силы НОАК направили для участия в Армейских международных играх на территории России сразу три модели военных самолетов.

По имеющимся данным, речь идет об истребителях J-10B и J-16, а также военно-транспортном самолете Y-20, которые дебютируют в рамках АрМИ-2021.

Истребители J-16 используются Народно-освободительной армией Китая с 2017 года. Двухместные самолеты производятся корпорацией Shenyang Aircraft. Эта боевая машина является практически точной копией российского Су-30МКК. При этом истребитель оснащен отечественными радаром AESA, а также системой обнаружения и сопровождения нескольких целей.

Истребители четвертого поколения J-10 эксплуатируются с 2005 года. Модификация "B" оснащена двигателем WS-10A, утопленным "малозаметным" воздухозаборником, бортовой радиолокационной станцией и оптико-локационной станцией переднего обзора.