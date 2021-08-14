Вассерман считает Шугалея способным улучшить законодательную работу в Петербурге

Допуск Максима Шугалея к выборам в Заксобрание Петербурга прежде всего полезен для самого парламента, считает политический консультант Анатолий Вассерман.

Журналист прокомментировал новость о регистрации социолога и главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в качестве кандидата в депутаты петербургского ЗакСа. Он отметил, что появление честного и грамотного человека положительно отразится на работе законодательного органа.

"На мой взгляд, чем больше в законодательном собрании честных и грамотных людей, тем лучше идет законодательная работа, поэтому допуск Шугалея к выборам, на мой взгляд, полезен прежде всего для самого ЗакСа Санкт-Петербурга", — заявил Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей.

Вассерман отметил, что российского ученого незаконно удерживали в ливийской тюрьме, расположенной в особо опасной части страны.

"Шугалей больше года просидел под абсолютно незаконным арестом в особо преступной части Ливии", — напомнил он.

По словам эксперта, сложившаяся в Ливии политическая ситуация является прямым результатом деструктивных действий со стороны Запада.

"Те политические силы Запада, что организовали фактически уничтожение Ливии в 2011 году, естественно, очень не хотят, чтобы положение дел там вновь нормализовалось, поэтому поддерживают откровенных преступников", — резюмировал политический консультант.

Кандидатуру Шугалея поддержал и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что глава ФЗНЦ имеет большой авторитет не только в профессиональном сообществе, но и среди обычных граждан.