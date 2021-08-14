Онищенко одобрил предложение Беглова по борьбе с COVID-19 в Петербурге

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко одобрил заявление губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что следует продолжить формирование коллективного иммунитета у россиян.

Онищенко отметил, что до начала осеннего сезона ОРВИ очень важно успеть привить от гриппа большую часть населения Петербурга и Москвы, потому что эти города самые уязвимые. Он также высоко оценил призыв Беглова сохранять темпы вакцинации от COVID-19 в Северной столице, передает ФАН.

"Правильная постановка задачи, но она очень трудновыполнимая. Даже если вдруг на весь Петербург снизойдет просветление, все вдруг решат привиться, это уже первая половина сентября. А тем, кто уже привился, нужно начинать проводить прививки от гриппа", — заявил он.

Парламентарий напомнил, что после вакцинации от коронавируса должен пройти месяц для того, чтобы можно было привиться от гриппа. По его словам, в особой заботе сегодня нуждаются люди из групп риска, в том числе пожилые граждане.