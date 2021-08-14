"Героический и честный человек": военный эксперт Литовкин о баллотирующемся в ЗакС Шугалее

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин высоко оценил регистрацию Максима Шугалея на предстоящие выборы в петербургский ЗакС. Эксперт назвал ученого достойным кандидатом.

По словам Литовкина, социолог считается авторитетным специалистом не только в своей профессиональной сфере, но и среди рядовых россиян. Военный обозреватель подчеркнул, что Максима Шугалея уважают и ученые, и простые граждане, сообщает iReactor.

"Шугалей – достойный героический и честный человек. У него есть большой авторитет и уважение среди представителей профессионального сообщества и обычных людей", — пояснил эксперт ТАСС.

Глава Фонда защиты национальных ценностей был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты на предстоящие выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Ученый-социолог будет баллотироваться от партии "Родина" по пятому одномандатному округу. Сам Максим Шугалей рассказал, что намерен провести несколько десятков встреч с жителями своего округа. Это поможет кандидату доработать свою программу с учетом их реальных чаяний.