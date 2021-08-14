Гол Романа Зобнина принес "Спартаку" победу над "Уралом" в матче чемпионата России

Московский "Спартак" одержал победу в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом".

Встреча "Спартака" и "Урала", проходившая на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" 14 августа, завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Автором единственного мяча стал полузащитник Роман Зобнин. На 27-й минуте матча он с близкого расстояния поразил ворота "Урала".

Благодаря победе "Спартак" набрал шесть очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал", в активе которого один балл, остался на 15-й строчке. Действующим чемпионом России по футболу является петербургский "Зенит".