В августе 2017 года Россия погасила последний внешний долг СССР, будучи его правопреемником, и выплатила $125,2 миллиона Боснии и Герцеговине. Тем самым Москва выполнила все обязательства перед кредиторами бывшего Советского Союза. Впрочем, как утверждает портал «Русская семерка», у самой сверхдержавы еще остались должники.

Плата по счетам

До Первой мировой войны Российская Империя по объему внешней задолженности лидировала среди остальных стран, а по сумме общего государственного долга была второй после Франции. В 1917 году этот показатель составил 14,9 млрд рублей.

К 1983 году внешний долг СССР вырос до $5 млрд — во многом это было связано со Второй мировой войной. Однако резкий скачок произошел после 1984 года в связи с падением цен на нефть, когда советским властям пришлось занять у союзников около $15 млрд.

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В 1986 году объем внешних заимствований превысил $30 млрд, а через три года — $50 млрд. В 1989—1991 гг. СССР занял еще $30 млрд. Итоговая цифра внешнего долга, которая была указана в Меморандуме от 28 октября 1991 года, достигла $93 млрд.

После распада сверхдержавы Россия взяла на себя обязательство по выплате долгов своего предшественника. Первоначально Москва должна была погасить чуть более 61% от общей суммы — $57 млрд, остальные же проценты распределили между собой 12 бывших советских республик. К примеру, Украина обязалась выплатить 16,37 %, Белоруссия — 4,13 %, а Узбекистан — 3,27 %.

Впрочем, 2 апреля 1993 года Правительство РФ заявило о полном принятии на себя внешнего долга СССР в обмен на доли стран постсоветского пространства в зарубежных активах. Как утверждают историки, конечная сумма задолженности составила $ 96,6 млрд. В нее также вошли коммерческие обязательства перед участниками Парижского и Лондонского клубов — неформальных объединений кредиторов.

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В 2006 году РФ полностью рассчиталась с Парижским клубом, куда вошли Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, США, Франция, Япония и другие. Им было выплачено $23,7 млрд.

В 2013 году Москва расплатилась с Чехией, Черногорией и Финляндией, передав им $3,6 млрд, $18 млн и $30 млн соответственно. А через два года погасила долг перед Китаем в размере около 401 млн швейцарских франков.

В 2016 году Россия вернула $60,6 млн Македонии. Последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР стала упомянутая Босния и Герцеговина.

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Должники СССР

Несмотря на то, что Россия полностью покрыла все кредиты сверхдержавы еще в 2017 году, «должники» у Советского Союза еще остались. Об этом говорит и тот факт, что на сайте Банка РФ до сих пор можно найти официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю Госбанка СССР.

Не выплатили свои задолженности преимущественно бедные страны: Ангола, Мозамбик, Танзания, Замбия, Мали, Сомали, Нигерия, Сенегал, Буркина-Фасо, Чад, ЦАР, Экваториальная Гвинея. Однако возврата средств ждать от них не приходится, поскольку большинство из них даже не приступило к обслуживанию долгов. Впрочем, приличная часть этих средств уже списана РФ.