Ученые из Италии нашли в томатах полезные для профилактики рака вещества

Употребление в пищу томатов помогает справиться с онкологическими заболеваниями желудка. Такой вывод сделали итальянские исследователи.

По словам зарубежных онкологов, профилактике рака способствуют не отдельные полезные свойства, а их совокупность. При том, эффективность зависит и от сорта овощей, и от способа употребления, пишут в Journal of Cellular Physiology.

Большую пользу для организма несет экстракт помидора. Он способен блокировать рост раковых клеток, впоследствии уничтожая их. Ученые полагают, что это происходит вследствие воздействия на ингибиторы клеточного цикла.

Так, наличие значительного количества полезных и питательных веществ делает томаты важным элементом борьбы с онкологией.