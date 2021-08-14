Рудаков объяснил, к чему может привести отказ в регистрации «Родины» на выборах в ЗакС

Партии «Родина» отказали в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга. Это решение прокомментировал политолог Александр Рудаков.

Разнообразие кандидатов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга является одной из основ демократии. Об этом заявил специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков. По его словам, отказ в регистрации партии «Родина» на выборы в ЗакС вызывает сожаление.

«Когда одна из старейших политических партий России, представленная в нынешнем составе Госдумы, лишается возможности принять участие в выборах в ЗакС Санкт-Петербурга, эта ситуация вызывает сожаление. В каком-то смысле ее можно даже назвать форс-мажором», — объяснил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Рудаков подчеркнул, что россияне, оказывающие поддержку этой партии, имеют право получить максимально подробную информацию о причинах такого решения. Это поспособствует предотвращению снижения гражданской активности. Он отметил, что снижение активности даже одного гражданина создает экзистенциальные проблемы с мировоззренческой точки зрения.