Глава партии "Родина" Журавлев объяснил, как планирует бороться за допуск на выборы в ЗакС

Партия "Родина" планирует обжаловать решение ЦИК РФ после отказа в регистрации кандидатов на выборы в ЗакС. Об этом сообщил депутат Алексей Журавлев.

Кандидаты в депутаты петербургского ЗакСа от партии "Родина" получили отказ в регистрации накануне предвыборной гонки за пост депутатов, среди них - певица Татьяна Буланова. Поводом для решения ЦИК якобы послужил множественный брак подписей. Лидер партии Алексей Журавлев не планирует опускать руки: политик заявил в интервью изданию iReactor, что поборется за справедливый пересмотр решения ЦИК.

""Родина" не сдается! Мы будем обжаловать отрицательное решение питерского избиркома в отношении нашего партийного списка на выборах в ЗакС. Также мы требуем расширения полномочий ЦИК РФ, который должен получить все рычаги влияния, чтобы оперативно исправлять подобные ситуации", — заявил Журавлев.

Председатель регионального отделения партии Андрей Петров убежден, что готов через суд доказать ошибочность обвинений. Его коллега Евгений Федоров поддержал решение правового разбирательства. Он также отметил: в случае победы в суде Татьяну Буланову непременно допустят до выборов.

Политолог Александр Перенджиев прокомментировал резонанс вокруг отказа партии "Родина" в регистрации кандидатов в депутаты. Эксперт объяснил возможные причины радикального решения со стороны "политсил".