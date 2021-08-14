Глава ЦИК Памфилова подытожила результаты своей пятилетней работы в ведомстве

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о достигнутых результатах за время своей пятилетней работы в должности председателя ведомства.

В рамках форума молодых политологов "Дигория" Памфилова рассказала, что прежде, чем занять должность главы ЦИК России, она прошла большой политический путь — была народным депутатом СССР, министром социальной защиты населения РСФСР и РФ, депутатом Госдумы, председателем комиссии по правам человека и уполномоченным по правам человека в РФ. Своим секретом успеха Элла Памфилова назвала неравнодушие, умение трудиться, а также заинтересованность в том, чтобы вокруг тебя происходили изменения в лучшую сторону.

Главным успехом своей пятилетней рабочей деятельности в ведомстве председатель ЦИК считает повышение уровня доверия к выборам в России, пишет Федеральное агенство новостей. Памфилова также отметила, что сейчас ЦИК опережает очень многие ведомства в техническом развитии.

"Мы активно занялись цифровизацией всех избирательных процессов. Именно это позволило нам сделать систему максимально открытой. Наше ведомство уникально по открытости, по экспертным площадкам", — добавила глава избиркома.

Кроме того, Элла Памфилова заявила о необходимости привлечения молодых людей к избирательным процессам, так как они обладают критическим мышлением и более остро чувствуют несправедливость. Также глава ведомства отметила, что если ее место займет кто-то из молодежной среды, она будет этому очень рада.