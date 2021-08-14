Инициатива Беглова по расширению ЦПМС упростит помощь особенным детям

Психолог Татьяна Могильникова прокомментировала проект петербургского губернатора Александра Беглова по расширению детских центров.

Глава города Беглов посетил 14 августа ЦПМС на улице Обручевых. Там он вручил руководству центра сертификат на приобретение инвалидных кресел, а также поделился радостными новостями. В ближайшем будущем в Санкт-Петербурге откроют центры дневного стационара для тех детей, которые не имеют возможность посещать детские сады.

Эту инициативу прокомментировала детский психолог Татьяна Могильникова. Эксперт подчеркнула, что в случае открытия подобного рода центров, оказывать помощь "особенным" малышам будет значительно проще.

"Если в каждом районе такой центр будет находиться в шаговой доступности, то это позволит оказывать психологическую помощь очень быстро и эффективно. То, что это создается у нас в городе — это прекрасно", — поделилась мнением психолог в комментарии изданию Невские Новости.

Эксперт уточнила, что в городе уже имеются такие центры. Помощь в них оказывают как взрослым, так и детям. Однако, по словам специалисты, попасть туда крайне сложно. Если инициатива Беглова будет реализована, заявила Могильникова, это значительно упростит процедуру поддержки семей с особенными детьми.