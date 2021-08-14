"Сможет добиться многого для простых людей": Манукян о политическом будущем Шугалея

Максим Шугалей сможет добиться многого для простых людей, убежден эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России и журналист Вадим Манукян.

Ученый-социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей баллотировался в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". За месяц, оставшийся до выборов, он намерен провести точечную работу с избирателями.

Шугалей стал широко известен во всем мире после того, как во время научной поездки в Ливию его взяли в плен и почти два года продержали в тюрьме с нечеловеческими условиями. Эти события легли в основу сюжета фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2".

Уникальный опыт ученого отличает его от других политиков, считает Манукян. Он отметил, что в будущем Шугалей может стать депутатом Госдумы.

"Я очень рад, что у Максима все получилось. На самом деле его потенциал куда больше. С тем жизненным опытом, что он накопил в последние годы, его ни с кем нельзя сравнить. Считаю, что он имеет полное право и все шансы, чтобы в будущем стать депутатом Государственной думы", — сказал Манукян в беседе с Nation News.

Он выразил уверенность, что Шугалей пройдет в петербургский ЗакС и сможет проявить себя. Несмотря на то, что пришлось пережить российскому социологу, он смог сохранить любовь к людям — это позволяет ему лучше понимать жителей больших городов и провинций.

"Шугалей — политик нового типа, которых раньше у нас в стране не было. Эти люди заслуживают, чтобы быть во всех законодательных органах власти", — заявил журналист.

Манукян добавил, что такие люди как Шугалей живут тем, что понимают и чувствуют простых граждан. Он отметил, что у социолога есть очень большие перспективы и пожелал, чтобы в будущем их становилось только больше.