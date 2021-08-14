Захарова прояснила решение Москвы по визе корреспондента BBC

Решение по визе для корреспондента BBC Сары Рейнсфорд является исключительно ответной мерой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прояснила решение Москвы о непродлении визы Сары Рейнсфорд. По ее словам, мера российской стороны не имеет никакого отношения к ущемлению свободы слова.

"Исключительно ответная", — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД пояснила, что в 2019 году российскому журналисту пришлось покинуть Великобританию вместе с семьей в связи с безосновательным непродлением виз. Россияне строго выполняли все предписания Соединенного Королевства, подчеркнула Захарова.